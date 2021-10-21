Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı öncesi bürokratlara ikinci çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yönelik tepki çeken sözlerinin ardından yeni bir çağrı daha yaptı. CHP Lideri, "Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yeni bir çağrıda bulundu.

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi Twitter hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun." dedi.

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Kılıçdaroğlu, "Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Lideri daha önceden yaptığı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun." demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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