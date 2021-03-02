Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin Meclis'e gelecek fezlekeleriyle ilgili grup kararı almayacaklarını, her milletvekilinin kendi kararını vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu.

CHP Lideri, konuya grup toplantısında değindi.

Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 83. maddesini hatırlatarak bu konuda partilerin grup kararı alamayacağını söyledi ve her milletvekilinin kendi kararıyla oy kullanacağını belirtti.

"BİZ BİLDİĞİMİZ YOLDAN YÜRÜRÜZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bildiğimiz yoldan yürürüz. Anayasa'ya göre. 83. madde: Siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı konusunda grup kararı alınamaz.





"HER VEKİL BAKAR ONA GÖRE OYUNU KULLANIR"

Her bir milletvekili dosyaya bakar ona göre oturur oyunu kullanır. Milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir. Bunu da almak istiyorlar. Milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine bırakılamaz. Milli iradeye ihanettir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke yorumu ViDEO