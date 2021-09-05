CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlattı.

Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oy için "Z" kuşağı denilen yeni nesil genç kitleye yöneldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda iktidara çok yakın bir zamanda geleceklerini vurgulayan CHP Lİderi Kılıçdaroğlu, "Bu videoyu atın fava” ifadelerini kullanarak gençlere vaadini sıraladı.

Sıfır ÖTV'li araçtan oyun konsoluna kadar 6 vaat sunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 6 vaat VİDEO

CEP TELEFONU-OYUN KONSOLU

"Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

KYK BORÇLARI

KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

BİN TL'LİK KÜLTÜR KARTI

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

KAMUYA ALIMLARDA POZİTİF AYRIMCILIK

Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

PASAPORT

Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

SIFIR ÖTV'Lİ ARAÇ

Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak."