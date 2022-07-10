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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Kredi borçlarınızı ödemeyin

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Kredi borçlarınızı ödemeyin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni mezun olan gençlerden, devletten aldıkları faizli kredi borçlarını ödememelerini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 18:01
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    Kurban Bayramı'nda kameraların hiç görmediği zamanını ailesine ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından verdiği mesajlara devam ediyor.

    Bayram mesajını da yazılı olarak yayınlayan Kılıçdaroğlu, bugün paylaşımında öğrenim kredilerine yer verdi.

    "Faizli kredi borçlarınızı ödemeyin"

    Devletten aldığı KYK öğrenim kredisi borcunun faizinden şikayet eden yeni mezun bir Twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, gençlere faizli borçlarını ödememeleri çağrısında bulundu.

    "Bir sene içinde iktidara geliyoruz"

    Kılıçdaroğlu, bir yıl içerisinde iktidara geleceklerini ve gençlerden sadece ana parayı iş sahibi olduklarında isteyeceklerini söyledi.

    "Sadece ana parayı geri alacağız"

    Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerine yer verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan gençlere: Kredi borçlarınızı ödemeyin #1

    Torunu ile fotoğraf paylaştı: Ayak uydurmaya çalışıyoruz

    Diğer yandan Kılıçdaroğlu paylaşımlarını Instagram'dan da sürdürdü.

    CHP Lideri, torunu Duru ile çekilen bir fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Ne yapalım biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Değerli canım torunum Duru." notunu düştü.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan gençlere: Kredi borçlarınızı ödemeyin #2


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