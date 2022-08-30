Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gençlere: Sakın provoke olmayın

Sosyal medyadan gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyeceksiniz. Sakın provoke olmayın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi.

Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Gençler, gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyeceksiniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü, ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var; gençliğiniz çalındı. Bu ülkenin size bir gençlik borcu var.” dedi.

“Sakın provoke olmayın”

“Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum. Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz.”

“Her kuruşun hesabı sorulacak”

CHP lideri son olarak “Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır. Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.” ifadelerini kullandı.