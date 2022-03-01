Kemal Kılıçdaroğlu'ndan güvenlik zirvesi tepkisi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ukrayna- Rusya kriziyle toplanan Beştepe'deki güvenlik zirvesinin hukuka uygun olmadığını savundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizi için Beştepe'de topladığı güvenlik zirvesini hedef aldı.

Güvenlik zirvesinin hukuki bir temele dayanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Güvenlik zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Güvenlik zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"PARALEL YAPI İNŞA EDİYORSUNUZ"

Sayın Erdoğan güvenlik zirvesini topladı.Devletin temeli adaletse adaletin temeli de hukuktur. Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hatırlamıyorum. Kimler katıldı ona baktım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkanvekili, AK Parti Grup Başkanı, AK Parti Sözcüsü, MİT Başkanı, İletişim Başkanı ve Genelkurmay Başkanı. Siz bir zirve topluyorsunuz eğer zirve devletin bir zirvesiyse bunun kurulu var. Milli Güvenlik Kurulu bunun toplanması lazım. Siz bu kurumu bir tarafa bırakıp bir paralel yapı inşa ediyorsanız, ve bu yapıyı partilileştirmişseniz ciddi bir sorunumuz var demektir.

GÜVENLİK ZİRVESİ PARTİ ZİRVESİ Mİ

Bu işlerde dirsek çürütmüş çok kişi vardır. Deneyimli bürokratlar vardır davet edersiniz gelirler. Güvenlik Zirvesi partinin zirvesi midir? Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor. Kardeşim sen devlet misin? Sen AK Parti'nin Grup Sözcüsüsün. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun. Dışişleri'nden biri konuşur anlarım. MSB'den biri konuşur eyvallah dersin. Ben devletin bu duruma düşürülmesinden büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim."