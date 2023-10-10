Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hamas açıklaması: Haklı davanızı haksızlaştırdınız İsrail-Filistin hattındaki gerilim, partilerin grup toplantılarında da konu oluyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Hamas'ı eleştirdi.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İsrail-Filistin hattındaki gerilime değindi.

Hamas'ın askeri kanadının 7 Ekim sabahı İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" bölgedeki gerilimi artırdı.

Ardından İsrail cephesinden de karşılık geldi ve bölgede can kayıpları yaşanmaya başladı.

Böylece dünya yaşananlara odaklandı. Türkiye'den de siyasi liderler konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı açıklamalarda, "Filistin halkının arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesinde haklılık kazandırmaz"

Bugün de grup toplantısında konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Filistin Kurtuluş Örgütü, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de Filistin devletinin kurulduğunu açıkladı. Böylece Filistin devleti kurulmuş oldu. Bugün 138 devlet, Filistin'i bir devlet olarak kabul ediyor. Gazze ise İsrail çekildikten sonra hamasın kontrolüne girdi. Hak aramak başka bir şeydir arkadaşlar.

Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesinde haklılık kazandırmaz. Sivillerin, kadınlar, çocukların, yaşlıların öldürülmesi asla doğru değildir. Sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürür."