Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Hasan Bitmez’in ailesine hastane ziyareti Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Dün TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı.

Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı.

Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Doktor vekiller ilk yardıma koştu

Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu.

Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek Bitmez'e müdahale etti.

Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan hastane ziyareti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Bitmez'i akşam saatlerinde Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Acil şifalar diliyorum

Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinden fotoğrafları X hesabından paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

TBMM'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum.

Liderlerle görüştü

Kılıçdaroğlu, hastane ziyareti kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüştü.

Siyasiler hastaneye akın etti

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere pek çok siyasi, Bitmez’in durumu hakkında bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi’ne geldi.