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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 8. yıl dönümü mesajı

    HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 17:16
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 17:16
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 8. yıl dönümü mesajı

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kuruluşunun sekizinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    HDP EŞ BAŞKANLARINA HİTABEN BİR MESAJ YAYINLADI

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a hitaben yazılan mesajda Kılıçdaroğlu, “Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

    "KURULUŞ YILDÖNÜMÜZÜNÜ KUTLUYORUM"

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

    “Partinizin kuruluşunun 8. yıldönümü kutlamasına davetinize çok teşekkür ederim. Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum.”

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan HDP ye 8. yıl dönümü mesajı #1

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