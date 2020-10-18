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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 8. yıl dönümü mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 8. yıl dönümü mesajı
- Haber Merkezi
- 18.10.2020 - 17:16
- Güncelleme : 18.10.2020 - 17:16
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kuruluşunun sekizinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
HDP EŞ BAŞKANLARINA HİTABEN BİR MESAJ YAYINLADI
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a hitaben yazılan mesajda Kılıçdaroğlu, “Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
"KURULUŞ YILDÖNÜMÜZÜNÜ KUTLUYORUM"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Partinizin kuruluşunun 8. yıldönümü kutlamasına davetinize çok teşekkür ederim. Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum.”