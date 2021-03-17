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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP'li Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 22:27
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 22:36
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    'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto eylemi gerçekleştirmişti.

    HDP'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "ÜLKEDE DEMOKRASİ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

    Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan HDP ye geçmiş olsun telefonu #1

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