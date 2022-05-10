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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Suriyeliler eleştirisi

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Suriyeliler eleştirisi

    Emevi Camii'nde namaz kılacağız sözlerini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu aradan geçen yılların sonunda Türkiye'ye 3 milyon 600 bin Suriyelinin geldiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:30
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    Türkiye'de yaşayan mültecilerle ilgili tartışmaların sonu gelmek bilmiyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iktidara gelirsek Suriyelileri göndereceğiz" sözlerine karşı çıkarak buna izin vermeyecekerlerini söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine partisinin grup toplantısında cevap verdi.

    "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediler.."

    Hükümetin göçmen politikasını sert ifadelerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediler, 3 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi, ortalıkta geziyorlar." dedi.

    Kılıçdaroğlu: Suriyelileri göndereceğiz

    Suriyelileri iktidara gelmeleri durumunda ülkeleri göndereceklerini yeniden söyleyen CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda Esad yönetimi ile görüşeceklerini söyledi.

     

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Suriyeliler eleştirisi ViDEO

    Canan Kaftancıoğlu: Tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini akıllara getirdi. Kaftancıoğlu geçtiğimiz hafta, "21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum; Avrupa ne düşünüyor, Amerika ne düşünüyor bunu bırakın, evresel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur." demişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hükümete Suriyeliler eleştirisi #1

    Davutoğlu'nun söylemi

    "Emevi Camii'nde namaz kılacağız" ve "Esad'ı 6 ayda deviririz" söylemlerinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görevde olduğu dönemde dile getirdiği biliniyor.

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Ahmet Davutoğlu cephesinde nasıl yankılanacağı merak konusu.

    CHP'nin Avrupa'ya sunduğu Suriyeli mülteci raporu

    Son dönemde oy devşirebilmek için Suriyeliler konusunda sert açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda Avrupa'ya sunmak için sığınmacı raporu hazırlatmıştı.

    2016 yılında hazırlanan raporda, CHP tarafından Avrupa Birliği'ne şu maddelerin yerine getirileceğinin sözü verilmişti:

    • Mültecilere tüm hukuki haklar verilecek
    • Mültecilerin sömürülmesine izin verilmeyecek
    • Suriyeli mültecilere; sağlık, eğitim ve hukuki yardımlar yapılacak
    • Göç Bakanlığı kurulacak

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