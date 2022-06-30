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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı seçim açıklaması

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Sayın Temel Karamollaoğlu, yüzde 99,9 demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. " ifadelerini kullandı.
    • 30.06.2022 - 11:50
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı seçim açıklaması

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin iddialı bir çıkış yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmayacağını ifade eden CHP Lideri, seçimleri yüzde 100 kazanacaklarını iddia etti.

    Parlamenter seçimde farklı ittifakların oluşabileceğini de belirten CHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki adaylı bir seçim olacağını düşündüğünü dile getirdi.

    Birgün'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Sayın Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 99,9" demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. Umarım öyle olur.

    Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir

    Bunun için iki adaylı bir seçim olacağını düşünüyorum. Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten, HDP’nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var.

    Ortak aday daha yerinde olur

    Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın ortak bir adayının olması daha yerinde olur. Ortak adayın da demokrasiyi savunan bütün partilere güven vermesi gerekir." dedi.


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