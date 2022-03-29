Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 5 tavsiye

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "CHP hep eleştiriyor hiç öneri getirmiyor" diyerek önerilerini sıraladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, konuşmasında iktidara da seslendi.

Partisinin bugününe kadar hiç öneri getirmiyor eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "'CHP hep eleştiriyor hiç öneri getirmiyor' diyorlar ya. Bu sefer beş tavsiyem olacak." diyerek önerilerini sundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

"MACERACI POLİTİKALAR"

"Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet maceracı politikalarla yönetilmez. Siz devletin Merkez Bankası'na arkeolog atarsanız devlette liyakat yok demektir. 128 milyar dolar gitti, nereye gitti bilen yok.

"KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ SONA ERMELİ"

Kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. Bu ülkenin ilahiyatçılarına da sesleniyorum. Her şeyi ben mi konuşmak zorundayım. Sizin konuşmaya hakkınız var niye konuşmuyorsunuz? Fakirden alıp tefeciye hizmet eden bir uygulama yanlıştır.

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"KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ SONLANDIRILMALI"

Kamu Özel İş Birliği tam bir soygun düzeni. Bunu derhal Türk Lirası'na çevir kardeşim. Zorlanıyorsan, 'Ben bunu yapıyorum CHP benim arkamda kapı gibi duracak' dersin. Kapı gibi dururuz.

"KATAR'LA İŞ BİRLİĞİ BİTİRİLMELİ"

Katar aşkından derhal vazgeçin. Tank-Palet'i istedi onu verdin. Adamların tank üretmeleri mümkün değil ama ordudan alıp verdiniz. 2018'de tankımız olacaktı 2022 ortada tank yok.

Borsa İstanbul'u da Katar'a verdiler. Son iki ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla Katar'a gönderdiler ucuz et yesinler diye bize gelince yüzde 48 zam yaptılar. Adana'da bin 500 kasap kepenk indirdi ve eylem yaptı. Seslerini kestiler, televizyonlar bile doğru dürüst vermedi. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki kırmızı etle ilgili TÜİK kamuoyuna açıklama yapar. Son 25 aydır TÜİK hiçbir bilgi vermiyor.

"TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIK"

Tarımda ve enerjide Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiler. Böyle bir tablo Türkiye'de yaşandı mı? Türkiye bu noktaya nasıl geldi. Dua ediyoruz gemiler gelsin diye. Şeker karaborsaya düştü. Benim bildiğim şekerin kara borsaya düşmesi İkinci Dünya Harbi'nde olmuşsa olmuştur. Nasıl oluyor şeker kara borsası oluyor?"