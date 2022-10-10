ABD'de temaslarına devam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı devraldıklarında Türkiye'nin derin sorunlarına çözüm olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti..

ABD'nin Boston kentinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü (MIT) ziyaret ederek kampüs içerisindeki laboratuvarlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri devam eden Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınına bağlanarak İrfan Değirmenci'nin sorularını yanıtladı.

"İktidarı devralacağız" vurgusu

Seyahatinde siyasi hiç bir görüşme yapmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin derin sorunlar yaşadığını vurgulayarak "İktidarı devraldığımızda, Allah nasip ederse alacağız. Ülkeyi bu krizden çıkaracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye derin sorunlar yaşayan bir ülke ve sorunları aşmak zorunda. Çok uzun zamandır seçkin bir ekiple Cumhuriyetimizin 2.yüzyılını kazandıracak bir planını çalışıyorum. Yani bir şekilde var olan sorunları aşalım ve 2.yüzyıla çok güzel yapacağımız işlerle devam edelim yolumuza, asıl hedefimiz bu.

Mevzumuz şu anki krizden çıkmaktan çok daha öte. İktidarı devraldığımızda ki Allah nasip ederse alacağız. Ülkeyi bu krizden hızla çıkaracağız. Mesele şu ki: Türkiye hep krizlere girdi, acı reçetelerle karşı karşıya kaldı. Sonuç hep aynı. Hüsran, hüsran, hüsran.. Ve sosyal yıkımlar geldi.. Çünkü sistem hep yeni sorunlara imkan sağlıyor.

Bunu sonsuza kadar ortadan kaldırabiliriz. Yeni bir siyasi ve ekonomik vizyona ihtiyacımız var."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kazanacağız' mesajı VİDEO