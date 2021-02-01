Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa eden 3 vekile HDP yanıtı

CHP'nin HDP ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek istifa eden 3 vekile Kılıçdaroğlu, Atatürk'ten örnek verdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den, partinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirterek İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, istifa etti.

İstifaların yankıları devam ederken 3 vekilin, , CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin de detayları ortaya çıkmaya başladı.

HDP İLE MESAFE

İstifa eden vekillerin CHP'nin HDP ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek istifa etmesine Kılıçdarooğlu, karşı çıktı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Deniz Zeyrek, üç vekilin “HDP'ye mesafe koyun” talebine Kılıçdaroğlu'nun, şu karşılığı verdiğini söyledi;

ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA...

“CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. Ortadoğu'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz.”