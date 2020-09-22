Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kahvehane önerisi: Her oyunda yeni kağıt açacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi önlemlerini eleştirirken kahvehaneler için ilginç bir öneride bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcılarıyla Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etti.

TTB Genel Başkanı Sinan Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirdi.

"HER OYUNDA YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için koronavirüs tedbir önerisi