Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: Mücadele etmekten başka şansımız yok

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Siyasette gündem kayyum atamaları...

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı.

KAYYUMLAR GÖREVE BAŞLADI

Bu üç belediyeye kayyum atandı, Mardin’de Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman’da Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Halfeti’de ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu başkanvekili olarak görevlendirildi.

ANA MUHALEFETTEN TEPKİLER

Kayyum kararının ardından muhalefet kanadından tepkiler gelmeye başladı.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ VE DÜZELMEZ"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyum kararına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz! Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır.

"MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"