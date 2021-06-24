Haberler

Gündem Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan ikrama esprili yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan ikrama esprili yanıt

Çeşitli toplantılara katılmak üzere Kocaeli’ye giden Kılıçdaroğlu, vapurda balıkçılar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisine sunulan ikramın ardından espri yaptı.