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- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan ikrama esprili yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan ikrama esprili yanıt
Çeşitli toplantılara katılmak üzere Kocaeli’ye giden Kılıçdaroğlu, vapurda balıkçılar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisine sunulan ikramın ardından espri yaptı.
- İHA
- 24.06.2021 - 17:14
- Güncelleme : 24.06.2021 - 17:17
Kocaeli’de muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Körfez ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Hereke semtinde iş yerlerini gezen Kılıçdaroğlu, halı dokumacılığı yapan iş yerine girerek tezgahın başına oturdu.
Kılıçdaroğlu daha sonra vapur ile Karamürsel ilçesine geçti.
“YİNE MALI GÖTÜRDÜ DİYECEKLER”
Balıkçılar ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na balık ekmek ikram edildi.
Kılıçdaroğlu yemeye başlamadan önce, “Kılıçdaroğlu yine malı götürdü diyecekler.” şeklinde espri yaptı.
Esprisine reaksiyon alamayan Kılıçdaroğlu, gülerek kendisine ikram edilen balık ekmeği yedi.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan ikrama esprili yanıt VİDEO