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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na beni dinlemediler sitemi

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na beni dinlemediler sitemi

    Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Benim dediğimin tam tersini yaptılar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 11:45
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    Merkez Bankası'nın (TCMB), geçtiğimiz perşembe günü politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesinin yankıları devam ediyor.

    Faiz indirimi kararıyla döviz kurlarında hareketlilik sürerken, Merkez Bankası'nın kararı öncesi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşme gerçekleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin PM toplantısında konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

    Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, faiz kararında kendi tavsiyesi yönünde ters bir karar alındığını vurguladı.

    "ALINMASI GEREKEN KARARLARI SÖYLEDİM"

    Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu eleştirerek "Gittik. Merkez Bankası kararlarının iktisadın gereklerine uygun şekilde alınması gerektiğini söyledik. Fakat Merkez Bankası Başkanı uygun olmayan bir karar aldı" ifadelerini kullandı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nda VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Merkez Bankası na beni dinlemediler sitemi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Merkez Bankası na beni dinlemediler sitemi #2

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