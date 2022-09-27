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    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama

    1 polisin şehit olduğu polisevine yönelik saldırıyı kınayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Terörü bir kez daha lanetliyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:42
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    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama

    Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından dün akşam saat 23.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

    Lüks otomobil ile polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı.

    Çatışma çıktı, teröristler kendini patlattı

    Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

    Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı.

    Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.

    Mersin'de polisevi yakınında patlama anı VİDEO

    Bomba imha edildi

    Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta ise uzman polisler tarafından imha edildi.

    Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama #1

    Polislerden biri şehit düştü

    Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama #2

    Kılıçdaroğlu: Terörü bir kez daha lanetliyorum

    Türkiye’nin yüreğine acı düşüren saldırı ile ilgili CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı yayınladı.

    Twitter’dan şehidin ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

    “Mersin’de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama #3

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama #4


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