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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.

İkinci tura kalan seçimin ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğine çevrildi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için sayılı günler kala adayların çalışmaları da başladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinin ardından kamera karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını yürütürken bir diğer yandan da seçimin kaderini değiştiren Sinan Oğan'a mesajlar veriyor.

14 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için milliyetçi vaadler vermeye başlaması gözden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu terörle hiçbir zaman aynı masaya oturmadığını vurgulayarak mültecileri gönderme vaadleri verdi.

Milliyetçi tutumlar sergileyen Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.



Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.