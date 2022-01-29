Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhalefet partilere oturma düzeni önerisi

Parlamenter sistem hayali için konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.

Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi ile HDP dışında kurdukları Miilet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

İttifaktaki parti adayları ise DEVA ve Gelecek Partisi...

Ancak ittifak kurulmadan partide söz sahibi kimin olacağı kavgaları da başladı.

PARLAMENTER SİSTEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, dün gece Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ancak CHP Lideri'nin parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.

ALFABEYE GÖRE OTURALIM

Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi.

Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'na oturma düzeni önerisi VİDEO