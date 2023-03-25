Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce planı: Milli Eğitim Bakanlığını teklif edecek Adaylığını ilan ettiği günden bu yana koltuk dağıtan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son olarak oyların bölünmemesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi teklif etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor...

Tarihin en önemli seçimlerine 50 gün kaldı.

Bu süreçte siyaset arenasında heyecan arttı, çalışmalar hız kazandı. Öyle ki, ittifaklarda da hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu Cumhur İttifakı'nda parti sayısı Yeniden Refah Partisi'nin katılımıyla 5 oldu.

Millet İttifakı'nda ise büyük bir krizle aday olarak gösterilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları sürüyor.

Millet İttifakı'nda Muharrem İnce endişesi

Seçimi kazanmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada yer alan İyi Parti'ye rağmen HDP ile görüşme gerçekleştirdi ve desteğini kazandı.

Öte yandan muhalefet cephesinde başlayan bir başka tartışma korkuya neden oldu. CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimde aday oldu.

Kılıçdaroğlu, oyların bölüneceği korkusu nedeniyle parti ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi'ne de gidecek.

Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' plan

İki ismin önümüzdeki günlerde görüşmesi beklenirken, bu süreçte gündem olan sayısız kulis bilgilerine bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olan İnce için Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı ortaya çıktı.

HDP desteği ile birlikte 7'li koalisyonu oluştan CHP Lideri, bir kez daha çareyi koltuk dağıtmakta buldu.

Öğretmen olan Muharrem İnce’ye, çocukluk hayali olduğu bilinen Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu teklif etmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun bu atağı ile ikna etmeyi başaracağı düşünülüyor.