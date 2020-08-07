Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı

CHP Lideri, milletvekillerinin Muharrem İnce ve beraber hareket ettiği isimlerle tartışmaya girmemesini istedi.

CHP'de panik havası var.

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma çalışmaları, CHP Genel Merkezi'nde endişeye neden oldu.

İttifak hesaplarını yeniden yapmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, oldukça gergin günler geçirdiği öğrenildi.

HAİN İLAN ETTİLER

Muharrem İnce, parti çalışmalarını hızla devam ettirirken CHP içerisinden İnce'ye hain damgası vuruldu.

SUSUN TALİMATI

Partinin farklı kademelerinden Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalar gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda talimat geldi.

Konuyla ilgili kimsenin açıklama yapmamasını isteyen CHP Lideri, A Takımı'nın oluşturduktan sonra Muharrem İnce'ye bizzat yanıt vermeyi planlıyor.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BÖLÜCÜ OLAN KİM?

İstanbul ve Ankara'da yoğun görüşme trafiğinde olan Muharrem İnce, kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sorusunu sormuştu.