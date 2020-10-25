Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muhtarlar için ‘özel kalem’ önerisi

"Kadın Muhtarlar Buluşması"na katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, muhtarların ikinci bir personele ihtiyaç duyduğunu, bunun da özel kalem ile çözülebileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kadın Muhtarlar Buluşması, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Programda katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilginç bir öneri sundu.

MUHTARLAR İÇİN İKİNCİ PERSONEL İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, muhtarların bir gerekçeyle görev yerinde olmamasından kaynaklı iletişim kopukluğu yaşanabileceğini, bu zamanlarda da onların yerine bakacak ikinci bir personel alınması gerektiğini söyledi.

Özel kalem tavsiyesi veren Kılıçdaroğlu, “Bir yardımcı personelin mutlaka muhtarlığa tahsis edilmesi lazım ve bunun bir kamu görevlisi olması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz muhtarlara bir belediye çalışanını tahsis ediyorlar. Bu doğrudur ama gerçek anlamda muhtarın iradesinin ipotek altına alınması demektir. 'Sen beni eleştirirsen bak personelimi çekerim', bu olmaz.

“ÖZEL KALEM OLSUN”

Tabii artı muhtar gittikten sonra başka bir muhtar kazanıp gelebilir. Ama bürokratik hafızanın devam etmesi lazım. Dolayısıyla bir kamu çalışanının muhtarın emrinde olması lazım. Belediye başkanının nasıl bir özel kalemi varsa, muhtarın da bir özel kalemi olsun. Dolayısıyla muhtar bir yere gittiği zaman her türlü bağlantı o kişi üzerinden gerçekleşmiş olsun. Bu ne demektir? Muhtarlığı kurumsallaştırmak demektir. Buna ihtiyacımız var.” dedi.