Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara bütçe talebi

Muhtarlara hükümet tarafından ek bütçe verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kendisinin para uzmanı olduğunu belirterek buna nasıl kaynak çıkarılacağını da açıkladı.

2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, il gezilerine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü adresi ise Hatay'dı...

İlde muhtar ve apartman görevlileri ile buluşan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi.

Muhtarlarla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP Lideri, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Muhtarlık kurumunun çok değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, muhtarlara ek bütçe istedi.

"BÜTÇE NASIL YAPILIR, 27 YILIMI BUNA AYIRDIM"

Verilecek bütçenin nasıl ortaya çıkarılacağını da açıklayan CHP Lideri, kendisinin eski bir maliyeci olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

"Parayı nereden bulacağız diyorlar. Herhalde benim maliyeci olduğumu bilmiyorlar, o söyleyenler...

Para kardeşim.. 27 buçuk yılını bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, israf nasıl önlenir. 27 buçuk yılımı buna ayırdım.

Mahalleniz var değil mi? Mahallede oturanlar var. Mahallede oturanlar emlak vergisi ödüyor mu? Nereye ödüyor? Belediyeye ödüyor.



O mahallede ödenen emlak vergisinin yüzde 1'i mahallenin muhtarına verilse ne olur? Ayıp mı olur? Ama bütçe demek aynı zamanda denetim demektir. Paranın doğru harcanıp harcanmadığı denetlenir.

Dolasıyla bir yere bütçe tahsis edilmesi demek, kamu kaynağının tahsil edilmesi demek, kamu kaynağını aynı zamanda doğru yerinde, zamanında harcanıp harcanmadığının denetlenmesi demek.



Dolayısıyla muhtarların buna benzer, mütevazı olsa bile bir bütçelerinin olması lazım."





Kemal Kılıçdaroğlu: Para nasıl yönetilir iyi bilirim VİDEO