Her bir muhtara KPSS sınavında başarılı olanlardan yardımcı personel vereceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu vaatlerine bir yenisini daha ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla buluşmaları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu bu kez, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşmaları kapsamında Düzce'de açıklamalarda bulundu.

Daha önce muhtarlara yönelik vaatleriyle kamuoyunun günemine gelen CHP Lideri, burada yaptığı konuşmada da muhtarlara yeni bir söz daha verdi.

“KPSS sınavında başarılı olanlardan yardımcı personel vereceğim”

CHP ile birlikte iktidar olması halinde “Her bir muhtara bir yardımcı personel verilmesi lazım.” diyen Kılıçdaroğlu, “10 milyon işsizimiz var. Kıyameti kopardılar, ‘vay efendim muhtara verilir mi?’ diye. Her bir muhtara KPSS sınavında başarılı olanlardan yardımcı personel vereceğim. Siz dükkanı kapattığında kimse yok orada. Birisinin orada olması lazım, gelen şikayetleri toplaması lazım.” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım”

ANKA'da yer alan habere göre; muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini de aktaran Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi tabandan başlayarak yukarı doğru büyütmemiz lazım. Muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım. Muhtar diplerde bir yerde duruyor. Arayanı, soranı yok. Tarihe bağlıysan muhtarlık kurumuna bağlı olacaksın. Milletvekili seçiminden önce muhtarlık seçimi yapılmış bu topraklarda. Muhtarlık kurumunun güçlü olmasını istiyorsanız, sizin kanun teklifinizi reddeden partilere oy vermeyeceksiniz.” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muhtarlara söz: Yanınıza personel vereceğim ViDEO