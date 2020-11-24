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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için tepki toplayan ifadeler

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için tepki toplayan ifadeler

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Hala bu iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 19:47
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 19:54
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Açıklamalarının büyük bir bölümünü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere ayıran Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken ifadeler kullandı.

    Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kürsüden yaptığı açıklamalarda öğretmenlere karşı ayrımcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bir üslup kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN BÜYÜK TEPKİ TOPLAYAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İFADESİ

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamasındaki "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." sözleri tepkilere neden oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı bu açıklama, sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için tepki toplayan ifadeler- İZLE

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan öğretmenler için tepki toplayan ifadeler #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan öğretmenler için tepki toplayan ifadeler #2

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