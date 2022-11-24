Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere seçim vaadi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde öğretmenlere yönelik gerçekleştireceği 11 maddeyi paylaştı.

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

Seçime 7 ay kala iktidar ve muhalefet sahaya inerken hazırlıklar hız kazandı.

Muhalefet kanadında 6'lı masa toplantıları art arda yapılırken aday belirsizliği ise sürüyor.

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaadlerini açıklamaya devam ediyor..

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı açıklamasında, Millet İttifakı iktidarında eğitim öğretimle ilgili gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere vaadleri

Her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere birer maaş ikramiye verileceğini belirten Kılıçdaroğlu'nun sıraladığı vaatler şu şekilde;

-Hiçbir öğretmenimiz yoksulluk sınırının altında maaş almayacak.

-Tüm öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilecek.

-Öğretmen yetiştirme politikası yeniden yapılandırılacak.

-Öğretmenlerin aile bütünlüğü, her koşulda sağlanacak.

- 'Öğretmen Meslek Kanunu' ile öğretmenlerimizin bağımsız ve ayrı bir yasası olacak. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilecek, tüm öğretmenler aynı statü içinde kadrolu olacak.

-Okullarımızdaki öğretmen açığı ivedikle giderilecek.

- Taşımalı eğitime son verilecek.

-KHK ile ihraç edilmiş, beraat etmiş, haklarında savcılıkça takipsizlik kararı verilmiş ya da herhangi bir soruşturma açılmamış öğretmen görevine iade edilecek.

-Okul ve derslik sayısı artırılacak.

-Okul Aile Birlikleri daha güçlü yasal bi statüye kavuşacak.