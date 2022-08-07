Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için bir tepki daha gösterdi. “AİHM kararlarına rağmen içerdeler” diyen CHP lideri, yargının bağımsız olmadığını öne sürdü.

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Şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkarken, CHP lideri yeni açıklamaları ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Yine "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş" dedi

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi.

Mengi’nin “Gerçekte var olmayan bir suçlamayla ‘28 Şubat darbesi’ denilerek tutuklanan generallerden emekli Orgeneral Çevik Bir rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı, diğer generaller de hasta ve ileri yaştalar, onların da bırakılması gerekmez miydi?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle cevap verdi:

“AİHM kararları çıkmasına rağmen içerdeler”

“Bırakılır, hepsi bırakılır. Sadece onlar da değil, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş için AİHM kararları çıkmasına rağmen onlar da içerdeler, Türkiye'de hukuk yok zaten, hukuk yok. 85 yaşındaki insan hapse atılır mı Allah aşkına? Kenan Evren gerçek darbe yapmasına rağmen evinde hapis vermişlerdi, bu generallere neden aynı hak tanınmıyor?

“Talimatla dava açılıyor, hapis cezası veriliyor”

Yargı ülkede bağımsız değil, yargı bağımsız olsa bu rezaletlerin hiçbiri olmaz zaten, yargı bağımsız olsa 80-85 yaşındaki insanlara en kötü ihtimalle ev hapsi verilirdi ama talimatla dava açılıyor, talimatla hapis cezası veriliyor, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan adam terfi ettiriliyor, AİHM kararını uygulamayan adam terfi ettiriliyor.”