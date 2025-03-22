Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kurultay kararından memnun

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CHP Genel Merkezi’nde dün olağanüstü bir hareketlilik vardı...

Genel Merkez’de bulunan MYK üyeleri katlar arasında mekik dokurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yoğun bir telefon trafiği yaşandı.

CHP, KURULTAYA GİDİYOR

Yaşanan hızlı trafik ve yapılan toplantıların ardından 6 Nisan’da olağanüstü kurultayın toplanması kararı verildi.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

Bu kararın ardından gözler, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

PAYLAŞIM YAPTI

Aday olabileceği kulislerde konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BU ZOR GÜNLERİ OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i olağanüstü kurultay kararından dolayı tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KAYYUM OLARAK MI ATANACAK?

Tüm bunlar yaşanırken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye kayyum olarak atanabileceğine dair iddialara yanıt verdi.

"BÖYLE BİR ŞEYE GİRİŞENE MECZUP DENİR"

Emir, "Böyle bir şeyi asla ve asla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakıştırmam. Yani böyle bir şeye kimse girişmez, girişen kişiye meczup denir." diye konuştu.

Emir, CHP kurultayını kimsenin kirletemeyeceğinden bahsederek, "6 Nisan'da herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür ve demokrasiyi her noktada da yaşatır ve içine sindirmiş bir partidir." ifadelerini kullandı.

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OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı.

Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak.

CHP lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı.

EN AZ 65 İMZA GEREKLİ

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin en az 65 delegenin imzalı desteğini alması gerekecek.