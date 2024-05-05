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CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bıraktıktan sonra köşesine çekilen Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde tekrar gündem olmayı sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir"

Ziyaret öncesi sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu daha sonra Özgür Özel'le Ahlatlıbel’de akşam yemeğinde bir araya geldi.

2,5 saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Özel'e serzenişini dile getirdi.

Yine Özel'i hedef aldı

Siyasette yumuşama süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım daha geldi.

T24’teki yazısından alıntı yapan CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi açısından görüşmenin tehlikesini 10 maddede anlattı.

"Hiç kimsenin saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur"

Kılıçdaroğlu eleştirilerinde Özel'i hedef alarak "Hiç kimsenin bu anlayışa yani saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

İmalı mısralar

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımını ise Kanuni Sultan Süleyman’ın kaleme aldığı mısralarla noktaladı.

"Geçmedim muhannet köprüsünden"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğumda, karşımda devletleşmeye başlamış 10 yıllık bir iktidar vardı. 15 Temmuz’dan sonra bu devletleşme süreci hızlandı ve kısa süre içerisinde tamamlandı. Ben, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Ecevit gibi demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasi rakiple değil, yargısıyla, askeriyesiyle, istihbaratıyla “BAAS” partisi benzeri, devletleşmiş bir yapıyla mücadele ettim. Ama şunu bilmenizi isterim;



“Geçmedim muhannet köprüsünden su apardı beni,

Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni…”