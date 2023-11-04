CHP'de yeni genel başkan seçiliyor...
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni genel başkanı olabilmek için yarışıyor.
Kurultayda ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri
CHP liderinin ardından genel başkan adayı Özgür Özel de bir konuşma yaptı ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu cevap için kürsüye çıktı
Kurultayda bir daha konuşma yapmayacağı belirtilen Kılıçdaroğlu, Özel'in eleştirilerinin ardından bir kez daha mikrofonu aldı.
"Yüzüme karşı söyleseydi"
Eleştiriye açık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu görev süresi boyunca yapılan eleştirilerin asla yüzüne karşı söylenmediğini ifade etti.
"Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur"
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:
Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Eğer uzun yıllardır beraber çalışıyorsak ve CHP'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız hem uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet listeye koydum ve seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün PM'ye seçmediği bir büyükelçiyi hangi gerekçe ile MYK'ya taşıyacağım. Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur. Parti Meclisi'nde beni eleştirenin asla sözünü kesmem, dinlerim. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyoruz, yüzüme karşı söyleseydin.
"O arkadaşlar Türkiye’yi değiştiremez ve dönüştüremezler"
Hangi aşamada?.. Hala benim ABD'ye, İngiltere'ye niye gittiğimi arkadaşım hala öğrenmemişse… Ya Türkiye'ye teknoloji getireceğiz. Dünyanın bir numaralı üniversitesine, MIT'e gidiyorum. Hala ondan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyorsa beni dinlemiyor demektir. Benim ne yaptığımı bilmeyen, bu ülkenin… Bakınız, Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalaması lazım. Dünyanın en önemli hocalarıyla, üniversiteleriyle görüştüm. Almanya yapay zeka merkezi. Ben oraları geziyorum. Bu ülkeye devrimi, teknoloji devrimini getirmek için mücadele ediyorum. Ve hala burada kısır bir politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar Türkiye’yi değiştiremez ve dönüştüremezler.
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