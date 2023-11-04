Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e yanıt: Keşke yüzüme söyleseydin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 38. olağan kurultayında yarıştığı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi. CHP lideri, "Keşke burada anlattıklarını, uzun süredir benimle çalışırken yüzüme söyleseydin" dedi.

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CHP'de yeni genel başkan seçiliyor...

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni genel başkanı olabilmek için yarışıyor.

Kurultayda ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP liderinin ardından genel başkan adayı Özgür Özel de bir konuşma yaptı ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu cevap için kürsüye çıktı

Kurultayda bir daha konuşma yapmayacağı belirtilen Kılıçdaroğlu, Özel'in eleştirilerinin ardından bir kez daha mikrofonu aldı.

"Yüzüme karşı söyleseydi"

Eleştiriye açık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu görev süresi boyunca yapılan eleştirilerin asla yüzüne karşı söylenmediğini ifade etti.

"Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur"

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Eğer uzun yıllardır beraber çalışıyorsak ve CHP'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız hem uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet listeye koydum ve seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün PM'ye seçmediği bir büyükelçiyi hangi gerekçe ile MYK'ya taşıyacağım. Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur. Parti Meclisi'nde beni eleştirenin asla sözünü kesmem, dinlerim. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyoruz, yüzüme karşı söyleseydin.

"O arkadaşlar Türkiye’yi değiştiremez ve dönüştüremezler"