Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

DHA

MFÖ grubunun üyelerinden pop müziğinin usta ismi Özkan Uğur, 8 Temmuz’da 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Lenf kanserini 3 kez yenen Özkan Uğur 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Uğur için, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Taksim Cami’nde cenaze namazı kılındı.

Toprağa verildi

Daha sonra Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kılıçdaroğlu taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un Beykoz'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan eşlik etti.