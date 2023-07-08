Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine mektup Değişim taleplerine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üyelerine mektup gönderdi. CHP lideri bir sonraki seçimler içim mücadeleyi daha güçlü sürdürme çağrısında bulundu.

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Seçimleri kazanacağına çok inanıldığı CHP'de sonuçlar büyük hayal kırıklığı yarattı.

Bir seçim daha kaybeden Kema Kılıçdaroğlu'na yüksek sesle istifa çağrıları yapılmaya başlandı.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli olmadığı yaptığı açıklamalarda belli etti.

Kılıçdaroğlu, danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirerek gelen tepkileri azaltma hedefinde olsa da bu hamleler CHP Genel Merkezi'nin beklediği gibi karşılanmadı.

Seçim sonuçlarının ardından partililere mektup gönderdi

Ekrem İmamoğlu'nın başını çektiği 'değişim' isteyenler CHP liderinin bir daha aday olmaması ve istifa etmesi için açıklamalarda bulunmaya başladı.

Bu çağrı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimlerden de gelince CHP lideri koltuğu korumanın hesaplarını yapıyor.

Kılıçdaroğlu son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kurultay ve değişim sürecinde parti üyelerine bir mektup gönderdi.

"Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız"

Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Mektubunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne de atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Atatürk’ün ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu şu şekilde: