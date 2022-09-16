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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine 'altılı masa' talimatı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine 'altılı masa' talimatı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti yönetimi ve milletvekillerine "altılı masa"da konuşulan konular hakkında "değerlendirme yapılmaması" talimatı verdiği bildirildi.
    • 16.09.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 14:35
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    Önce CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ifadesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

    Tekin'in ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da dikkat çeken bir açıklama yaptı ve, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 6'lı masada karşı çıkılması halinde masanın dağılacağını" belirtti.

    Kılıçdaroğlu talimat verdi

    Son dönemde art arda yapılan açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmelerinde alınan veya alınacak kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan partisine altılı masa talimatı #1

    "Genel başkanların dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur"

    Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    AA'nın aktardığına göre Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan partisine altılı masa talimatı #2


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