Kemal Kılıçdaroğlu, devleti katliam yapmakla itham eden ve PKK yanlısı bildiriyi imzalayan akademisyenlere "İktidar olduğumuzda görevdesiniz" diye söz verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında gündemle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yayınladıkları bildiriyle PKK'nın hendek terörüne destek veren, olaylarda devleti katliamcı ilan edip, PKK'yı aklayan 1100 akademisyen hakkında da konuştu.

"SÖZÜM SÖZ"

Bildiri sonrası görevden alınan akademisyenlere, CHP'nin iktidara gelmesi halinde göreve dönme sözü veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu" “Benim size sözümdür, bu topluma sözümdür. Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda, ilk 1 hafta içinde bu barış akademisyenlerinden tamamını yeniden görevlerine iade edeceğiz.

"NE DEMEK ÜNİVERSİTEDEN ATMAK"

Kesin. Alacağız, gel kardeşim oraya. Ne demek ya üniversiteden atılmak? Farklı düşünceden oldu diye üniversiteden mi atılır bir adam? Böyle bir rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'ya destek veren akademisyenlere görev sözü VİDEO