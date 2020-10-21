Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sahte içki ölümlerini araştırın talimatı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri araştırmak için komisyon kurdu.

Türkiye'nin son günlerdeki en büyük sorunu sahte içki ölümleri...

İlk olarak Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan sahte içki kaynaklı ölümler İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak’ta da görüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye ulaştı.

Yaşanan ölüm haberleri üzerine CHP harekete geçti.

KILIÇDAROĞLU KOMİSYON KURDU

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla komisyonun kurulduğu bildirildi.

Kurulan komisyonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.

ÖLÜMLERİN YAŞANDIĞI ŞEHİRLERE ZİYARET

Sahte içkiye bağlı ölümler ve sahte içkinin boyutlarıyla ilgili araştırma yapacak olan komisyon, Türkiye’de ölümlerin yaşandığı şehirlerde ziyaretlere başladı.

CHP heyeti, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu yaşayan kişileri ziyaret ederek incelemelere başladı.

İLK OLARAK İZMİR

Şu ana kadar Kırıkkale ve İzmir’de görüşmeler yapan heyet, incelemelerinin tamamlamasının ardından sahte içki nedeniyle yaşanan mağduriyetleri rapor haline getirerek kamuoyuna açıklayacak.