Seçim günü sandık başında görevli kişilerin sigara içmeyeceğini, yemek yemek için dahi yerinden ayrılmayacağını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerinden ayrılanın partiden atılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'nın İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği'nda konuştu.

Partililere yönelik talimatlarını ileten Kılıçdaroğlu, seçimlere kadar yoğun bir çalışma temposunda olmaları gerektiğini söyledi.

"Sigara içmeyecek, yemek yemek için yerinden kalkmayacak"

Seçim gününe ilişkin sandık güvenliğiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, yerinden kalkan görevlinin partiyle ilişkisinin kesileceğini belirtti:

"Sandıkta görevli kişi o gün görevli kişi sigara içmeyecek. Bana yemek gelmedi gidip yemek yiyeyim, o kişinin derhal partiden atılması lazım. Bu konuda çok kararlıyım. Yani bir yemek yemedin diye sandık mı terk edilir?

İl ve ilçe başkanları görevlerini tam yapacaklar. Seçim sandığında görevli olan arkadaşların nasıl bir görev üstlendiklerini anlamaları lazım. Baskının olduğu, yargının teslim alındığı bir ortamda seçime gidiyoruz. Biz bu seçim sürecinde tartışmak zorundayız.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği açıklaması VİDEO



"Bursa'yı il başkanı ve belediye başkan adayı arasındaki çekişme yüzünden kaybettik"

En rahat alacağımız Bursa'yı il başkanı ve belediye başkan adayı arasındaki çekişme nedeniyle kaybettik orayı. Parti bir bürokratik yapı değildir arkadaşlar, hepimiz eşitiz. Partinin kendi organları kişilere görev verir.'"







