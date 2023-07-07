Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisine ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Kazanacağımıza çok inanmıştık, seçim sonuçları ciddi travma oldu" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimleri kaybeden CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor.

Yerel seçimlerine liderlik tartışmasıyla giden CHP’de saflar belirginleşmiş durumda.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce yakın olan isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu tasfiye süreci başlattı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere doğru geniş çaplı bir tasfiye süreci de başlattı.

CHP’de Kılıçdaroğlu, ilçe delegeleri üzerine yoğunlaşan örgüt üzerindeki baskısını arttırmak için yeni bir planı devreye sokacak.

Koltuğunu korumaya çalışıyor

Kısacası seçimlerde ağır yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için her hamleyi yapmayı sürdürüyor.

Seçimlerin ardından basına çok konuşmayan Kılıçdaroğlu TV100'e demeç verdi.

"Seçimler ciddi travma oldu"

"Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.

"Hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçten öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil.

"Nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık"

Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz

"Manisa’yı, Bursa’yı, Balıkesir’i ve Denizli’yi alacağız"