Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış! 'Kim parti aleyhine konuşursa onu CHP'den atacağım' Kocaeli'de katıldığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum." dedi.

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ANKA

CHP'de genel seçim sonrası başlayan değişim rüzgarları sert esiyor..

Anlaşmazlıklarla devam eden süreç, partiyi kurultaya götürüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan Millet İttifakı'ndaki parti liderleriyle yol ayrımına düşerken, bir yandan da partililerle mücadele veriyor.

Koltuğu kaybetmemek için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, kurultayda Özgür Özel ile yarışacak.

Değişimci ve genel merkezci olarak ikiye bölünen CHP'de her gün bir partili katıldıkları televizyon kanallarında farklı açıklamalarda bulunuyor.

Partililere sert uyarı

Kılıçdaroğlu bugün Kocaeli'de katıldığı toplantıda partilileri sert sözlerle uyardı.

CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşan kim varsa onu partiden atacağını söyledi.

"Kongrelerden sonra parti aleyhine kim konuşursa onu partiden ayıracağım"

Kongrelerimiz yapılıyor gayet güzel, tartışmalar oluyor gayet güzel. Biz demokrasiyiz zaten, demokrasiyi getiren bir partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter seçimler biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız.



Kim, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum. Tartışma eyvallah başımın üstüne.

"CHP olmazsa Türkiye Cumhuriyeti'ne asla demokrasi gelmez"