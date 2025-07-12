Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri Cezaevi'ne ziyaret: 2 kişi ile görüşecek

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde 'mutlak butlan' tartışması ile gündemdeki yerini koruyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla açılan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin tekrar başına geçmesini sağlayacak mutlak butlan kararının beklendiği dava, 8 Eylül’den 15 Eylül tarihine ertelenirken, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GİDİYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun, Zeydan Karalar ile Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edeceği bildirildi.

ZEYDAN KARALAR VE OSMAN KAVALA İLE GÖRÜŞECEK

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİLİVRİ CEZAEVİ ZİYARETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ziyarette, aynı cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmeyecek olması dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun, sadece Zeydan Karalar ve Osman Kavala ile görüşecek olması farklı yorumlara yol açtı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmanın son ayağı Adana'da, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alınmıştı.

Akabinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Karalar, görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Osman Kavala ise, 2017'den beri Gezi Parkı protestolarını organize ettiği ve 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.