Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son hamle! Parti örgütlerini Engin Özkoç'a bağladı Parti örgütünü kendisine bağladıktan sonra tepkilerin odağı haline gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu adımından vazgeçti. Kılıçdaroğlu, MYK'ya alamadığı Engin Özkoç'u danışman olarak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirdi.

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Seçimlerin ardından CHP'de başlayan çatırdama hala etkisini sürdürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi, parti içinde 'değişim' seslerini de beraberinde getirdi.

Seçimler sonrası CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri istifalarını sunmuş ve yeni isimler atanmıştı.

Parti örgütlerini kendisine bağlamıştı

MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağlamıştı.

Tepkilerin ardından kararından geri adım attı

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, bu kararından kısa sürede geri döndü.

CHP Lideri parti örgütlerini kendine bağlama fikrinden döndükten sonra bu pozisyona yeni bir atama gerçekleştirdi.

Engin Özkoç'a kritik görev

Parti Meclisi üyesi olmayan Engin Özkoç’u genel başkan yardımcılığı görevine getiremeyen Kılıçdaroğlu, danışmanlık formülünü işletti.

CHP Lideri kendisine en yakın isimlerden Engin Özkoç'u, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı pozisyonuna atadı.

Bakanlık hayali kuruyordu

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin kazanılması durumunda Engin Özkoç'a bakanlık vereceği ve bu yüzden milletvekili adayı yapmadığı biliniyordu.

Bakanlık hayalı suya düşen Özkoç, CHP'de kurultay öncesi başkanlıktan sonra en önemli olan pozisyona gelmiş oldu.

Teşkilatları yenileyecek

Özkoç’a her bölgeden bir ismin bağlanması ve bu isimlerin bölgelerdeki teşkilatların yenilenmesi için görev yapması bekleniyor.