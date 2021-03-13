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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya başsağlığı telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya başsağlığı telefonu
Süleyman Soylu'nun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı diledi.
- DHA
- 13.03.2021 - 17:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Bakan Soylu'ya taziye dilekleri iletenlerin arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
TELEFON AÇTI
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu’yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla aradı.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Servet Soylu’ya Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.