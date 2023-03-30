Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret: 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti Cumhuriyet Halk Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi.

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Ankara'da siyasi gündem hareketli geçmeye devam ediyor.

Seçime sayılı günler kala sürpriz ziyaretler gerçekleşiyor.

6'lı masanın yaklaşık bir sene sonra belirlenen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hareketli bir çalışma performansı sergiliyor.

Kılıçdaroğlu destek turlarında

Kemal Kılıçdaroğlu, iftar programları ve parti ziyaretleri başta olmak üzere bir çok siyasi ismi ziyaret ederek destek talebinde bulunuyor.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu- Ahmet Necdet Sezer buluşması

Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara Gölbaşı'ndaki konutunda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirildi

Görüşme talebinin Ahmet Necdet Sezer'den geldiği öğrenilirken görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

Kılıçdaroğlu'nu destekledi

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından uğurlama sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.