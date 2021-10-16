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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler

    Sosyal medya hesabından bürokratlara seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda "Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 15:16
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoda bürokratlara tehditler savurdu.

    18 Ekim'i milat olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini söyledi.

    Bunun son çağrı olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu emirleri verenlerin de affedilmeyeceğini belirtti.

    EMİR ALMIŞTIM DİYEREK SIYRILAMAZSINIZ

    Tehditvari açıklamalarıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

    "Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız.

    ZALİMLERİ BAĞIŞMALAMAK YOKSULLARA CEFADIR, HESAP VERECEKLER

    Pazartesi itibarıyla durun. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbette. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; 'zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır'. Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek."

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan tehditvari sözler: Hesap verecekler #2

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