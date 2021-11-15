TOBB ziyareti sonrası basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 dakika süren açıklamayı kağıda bakarak yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

ELİNDEKİ KAĞIDA BAKARAK KONUŞTU

Kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını elindeki kağıda bakarak yapması dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TOBB ziyareti sonrası açıklama VİDEO

TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu'na ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini anlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İç piyasada ciddi bir sorunumuz var. Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalar itibar ve saygınlık kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Buradan tekrar ifade edeyim üretene, alın teri dökene her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız.

"ÜLKENİN SORUNLARININ NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ANLATTIK"

Bizi sabırla dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz.