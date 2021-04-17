Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Turgut Özal mesajı: Uzun mesailerim oldu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile uzun mesailerinin olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı” dedi.

Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın aramızdan ayrılışının 28'inci yıl dönümü...

Siyasi hayatı boyunca Türkiye için birçok yeniliğin kapılarını açan, ülkesini her hedefte sona taşımayı amaç edinen bunu da çevresinde bulunan ve onun izinden giden herkese gösteren Turgut Özal ile ilgili önemli mesajlar verildi.

"UZUN MESAİLERİM OLDU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Özal’ın vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.