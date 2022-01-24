Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Üçüncü ittifak' değerlendirmesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, üçüncü ittifak ile birlikte HDP tartışmalarının ortadan kalkacağını; bu durumun ise partisini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Muhalif partiler bir yandan erken seçim tartışmalarıyla gündemdeki yerini korurken, bir yandan da üçüncü ittifak görüşmelerini sürdürüyor.

Son zamanlarda sık sık partiler arası ziyaretler gerçekleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DEMOKRATİK ZEMİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ"

Cumhur ve Millet İttifakı dışında kalan partilerin bir araya gelmesini olumlu karşılayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Üçüncü bir ittifak oluşturmalarını, demokratik zeminin gelişmesi açısından son derece olumlu bulduğumu ifade edeyim. Birden fazla nedeni var. Birinci nedeni şu: Az önce ifade ettim, üçüncü ittifak, diğer iki ittifak içinde yer bulamayan partiler, üçüncü bir ittifak oluşturarak parlamentoya daha güçlü gelmenin yollarını arıyorlar. O da bunların demokratik hakkı ve bu haklarını kullanıyorlar.

"GEREKSİZ SUÇLAMALAR ORTADAN KALKACAK"

İkincisi; ittifaka dahil olmadığı halde bir parti, ittifaka dahilmiş gibi gösterilerek bir anlamda, bir partinin suçlanmasını veya birden fazla partinin, yani HDP’nin suçlanmasını ortadan kaldıracaktır. Kimin nerede, hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir. Dolayısıyla gereksiz suçlamalar ve tartışmalar da bitmiş olacaktır. İkinci büyük yararı da bu. Bu açıdan ben, üçüncü bir ittifakın kurulmasını gayet güzel ve doğru buluyorum."

"MİLLET İTTİFAKI'NIN YARARINA OLUR"

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan CHP Lideri, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bize, diğer partilere yararı oluyor. Dolayısıyla vatandaşa vadedeceği bir şeyi kalmayan, sürekli zemin kaybeden, siyasal zemin kaybeden, vatandaşla arasındaki güvensizliği her geçen gün büyüyen bir parti ve onun küçük ortağı, Millet İttifakı’nı suçlayarak ve Millet İttifakı’nın, içinde olmadığı bir partiyi ittifakın içindeymiş gibi göstererek suçlamasının önüne geçilecek. Yani bu açıdan bence iyi bir şey."