Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar tartışmasına son yorum: Söylediklerimin arkasındayım Gazeteci Uğur Dündar ile sosyal medya üzerinden sert ifadelerle gerilim yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, tansiyonun düşmediğini vurgulayarak söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

CHP eski Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar'ın kavgası gündemden düşmüyor.

Tansiyonun düşmesi beklenirken Kılıçdaroğlu cephesinden gelen yeni açıklama, gerilimin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Gazeteci Sinan Burhan, dün TV100'e konuk oldu.

Gürkan Hacır, Burhan'a şu soruyu yöneltti:

"Kemal Bey ile görüştünüz. Ne konuştunuz? Bayramlaşmak için mi aradınız?"

"Söylemem gerekenleri söyledim"

Burhan da Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Bayramlaşmak için aradık. Türk siyasetinde çok önemli bir isim. Bana göre Kemal Bey Atatürk’ten sonra CHP’deki en büyük devrimi yapan isimdir. Çünkü tabuları yıktı. Kemal Bey’i ben aradım. 'Uğur Dündar'la bir tartışmanız oldu, Uğur Dündar bugün bir cevap verdi, bir yanıtınız var mı?' dedim. 'Söylemem gerekenleri dün mektubumda söyledim, ilave bir cümle kurmak istemem söylediklerimin arkasındayım.' dedi."

Ne olmuştu?

Uğur Dündar, geçtiğimiz genel seçimlere değinerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında Ekrem İmamoğlu'na ya da Mansur Yavaş'a destek vermesi gerektiğini savundu.

Bunun üzerinden de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak adeta Dündar'a verdi veriştirdi.

"28 Şubat sürecinin alt yapısında emeği olan..."

Sert ifadelerle 'Dündar'a açık mektubumdur' şeklinde paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, yazının bir kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Gün geçmiyor ki" cümlesiyle başladığı her haber programında, fonda gerilim müzikleriyle süslediği ve toplumun inanç noktalarına temas ederek 28 Şubat sürecinin alt yapısında emeği olan, iş başörtü sorununa geldiğinde; "İnadına mini etek, inadına dekolte" sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar…"

"Mektubunuz iftira ve yalanlarla dolu"

Ardından Dündar'dan da yanıt gecikmedi.

Gazeteci Dündar da Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye devam ederek yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"Kullandığınız kaba üslubun yanı sıra, mektubunuzun iftira ve yalanlarla dolu içeriğini okuyunca "Acaba Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabı kötü niyetli birilerince ele geçirilmiş olabilir mi?" diye düşünmekten kendimi alamadım."